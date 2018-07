Penapolense troca de treinador antes do Paulistão

PENÁPOLIS - O Campeonato Paulista nem começou, mas dois times já mudaram de técnico. Depois de Pintado trocar o Botafogo pelo Cruz Azul, do México, e ser substituído por Wagner Lopes, nesta quinta-feira foi a vez do Penapolense anunciar a saída de seu treinador. Após longa reunião, Luciano Dias deixou o clube de Penápolis.

"O Clube Atlético Penapolense agradece os serviços prestados e deixa as portas abertas para uma futura volta do treinador", disse o presidente do clube, Nilso Moreira.

Luciano Dias chegou ao Penapolense para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado e não conseguiu o acesso. A diretoria já trabalha em busca de um substituto e espera anunciar o nome nas próximas horas. A estreia do time no Paulistão acontece no dia 19 de janeiro, contra o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis.