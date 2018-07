Penapolense vira fora de casa e faz 3 a 2 no Palmeiras

Após vencer o Oeste por 3 a 1, na última quarta-feira, em São José do Rio Preto, e se recuperar da má impressão deixada pelo empate por 0 a 0 com o Bragantino, na estreia, o Palmeiras enfrentou o Penapolense buscando consolidar o momento de paz e diminuir a dor pelo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos dois gols, o esforço não foi suficiente para garantir a vitória.

O Penapolense é um dos caçulas da Série A1 em 2013. Dos seis pontos que havia disputado até então, havia conquistado três. O time veio ao Pacaembu com estratégia semelhante à do Bragantino na primeira rodada: marcação forte, ocupação de espaços e jogo no erro do adversário para tentar surpreender no contra-ataque. Deu muito certo.

O JOGO - O primeiro tempo foi quente, com lances perigosos e decisivos desde o início. No primeiro minuto, Ayrton cobrou uma falta e lançou a bola para Maikon Leite, que arrancou pela direita e quase fez gol com um chute cruzado. O lance parece ter servido de inspiração para Ayrton, que levou apenas mais seis minutos para mostrar a que veio: de pé direito, o lateral cobrou a falta com categoria e acertou o canto direito de Marcelo para abrir o placar.

No entanto, a felicidade da torcida alviverde não durou muito. Três minutos após a cobrança vitoriosa, Guaru, também de falta, igualou no marcador. Ele acertou o travessão próximo ao ângulo esquerdo de Fernando Prass, fazendo com que a bola batesse nas costas do goleiro e entrasse na meta. O gol mais que animou os penapolenses, que marcaram novamente aos 14 minutos, com Magrão. Rodrigo Biro cruzou de esquerda, na medida, e o atacante teve apenas de escorar.

O time paulistano bem que tentou recuperar a desvantagem e ir mais para cima, mas a marcação da equipe adversária mostrou-se bastante eficiente. Ainda assim, Maikon Leite não marcou por pouco aos 27 minutos, quando arrancou pela direita e tentou um chute cruzado rasteiro.

Apesar do esforço da equipe alviverde em conter os adversários, os penapolenses ainda tiveram duas chances de gol aos 44 minutos. Primeiro, Guaru arriscou ao chutar da intermediária, lançando para Anderson Carvalho, mas Fernando Prass fez grande defesa. Logo depois, Magrão recebeu lançamento livre na grande área e desperdiçou um gol cara a cara com o goleiro, chutando cruzado e errando o alvo.

O segundo tempo foi ainda mais emocionante, repleto de substituições, cartões amarelos e até expulsão. A saída de Jaílton, após o segundo cartão amarelo, parecia a chance perfeita para o Palmeiras se refazer e o time bem que se esforçou. O jogo seguiu acirrado até os 16 minutos, quanto Valdivia tentou uma jogada com Wesley pela ponta esquerda, mas o volante estava em posição irregular.

O impedimento parece ter reforçado a gana palmeirense, que quase marcou logo depois, aos 19 e aos 20 minutos. Valdivia fez um ótimo lançamento para Barcos, que arrancou pelo centro e escorou a bola, mas Marcelo fez boa defesa e evitou o empate. Um minuto depois, Vinícius driblou Perez, puxou da esquerda para o centro e tentou o chute cruzado, mas acertou o goleiro penapolense. Valdivia ainda pegou o rebote e arrematou sem jeito, errando o alvo.

Enquanto isso, o técnico Edison Só ajustava o time fazendo substituições. Foi bem sucedido. Na cobrança do escanteio, aos 30 minutos, Guaru encontrou Perez para o cabeceio. Fernando Prass sai mal da meta e não evitou o gol.

Ainda esperançoso, o Palmeiras marcou com Luan, aos 44, conseguindo diminuir a vantagem. A equipe do interior encerrou a partida dando um susto aos 46 minutos, quando Magrão recebeu lançamento pela esquerda e chutou cara a cara com Fernando Prass, que fez bela defesa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 3 PENAPOLENSE

PALMEIRAS - Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Wendel; Márcio Araújo, João Denoni (Vinícius), Wesley e Patrick Vieira (Valdivia); Maikon Leite (Luan) e Barcos. Técnico: Gilson Kleina.

PENAPOLENSE - Marcelo; Alex, Biro, Jaílton e Rodrigo Biro; Liel (Denis), Neto, Anderson Carvalho e Guaru; Fio (Perez) e Magrão. Técnico: Edison Só.

GOLS - Ayrton, aos 7, Guaru, aos 10, e Magrão, aos 14 do primeiro tempo; Perez, aos 30, e Luan, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ayrton, Henrique e Wendel Santos (Palmeiras); Fio e Neto (Penapolense).

CARTÃO VERMELHO - Jaílton (Penapolense).

ÁRBITRO - Fábio Volpato.

RENDA - R$ 265.840,00.

PÚBLICO - 7.543 pagantes (7.974 no total).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).