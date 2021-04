Peñarol fica fora da Libertadores e São Paulo será cabeça de chave no sorteio; veja os potes

Um resultado do Campeonato Uruguaio beneficiou diretamente o São Paulo: pela semifinal do torneio, o Rentistas empatou com o Liverpool por 1 a 1 e venceu por 3 a 2 nos pênaltis, garantindo assim a vaga na Libertadores 2021. Dessa forma, o tradicional Peñarol fica fora da competição e o tricolor paulista será cabeça de chave no sorteio dos grupos.

Para ir à Libertadores, o Peñarol precisava que o Liverpool avançasse para a final. Na grande decisão, o Rentistas enfrentará o Nacional, que já está garantido na fase de grupos do principal torneio continental.

Ao Peñarol, resta disputar a Copa Sul-Americana, completando uma década de resultados ruins na Libertadores: após o vice-campeonato para o Santos em 2011, a equipe nunca mais conseguiu ir além da fase de grupos. Contudo, é a primeira vez neste período que o clube, pentacampeão da competição, sequer irá disputá-la.

Caso o time aurinegro se classificasse para a Libertadores, o São Paulo ficaria no pote 2. Sem o Peñarol, o ranking da Conmebol lhe garante presença no pote 1, junto com outros dois times brasileiros, Palmeiras (campeão da edição 2020) e Flamengo (campeão em 2019). Times do mesmo país não poderão se enfrentar na fase de grupos, exceto aqueles que vierem do mata-mata prévio. Confira os potes do sorteio.

Pote 1

Palmeiras

Flamengo

São Paulo

Boca Juniors (ARG)

River Plate (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Olimpia (PAR)

Nacional (URU)

Pote 2

Atlético-MG

Internacional

Defensa y Justicia (ARG)

Racing (ARG)

Universidad Católica (CHI)

Independiente Santa Fé (COL)

LDU (EQU)

Barcelona de Guayaquil (EQU)

Pote 3

Fluminense

Argentinos Juniors (ARG)

Vélez Sarsfield (ARG)

The Strongest (BOL)

América de Cali (COL)

Sporting Cristal (PER)

Universitario (PER)

Deportivo Táchira (VEN)

Pote 4

Always Ready (BOL)

Unión La Calera (CHI)

Rentistas (URU)

Deportivo La Guaíra (VEN)

Fase prévia 1 (Libertad-PAR x Atlético Nacional-COL)

Fase prévia 2 (Grêmio x Independiente del Valle-EQU)

Fase prévia 3 (Bolívar-BOL x Junior Barranquilla-COL)

Fase prévia 4 (Santos x San Lorenzo-ARG)