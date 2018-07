Peñarol vence Católica e abre vantagem na Libertadores

Empurrado pela torcida, no Estádio Centenário, o Peñarol contou com a ajuda do goleiro rival para abrir a vantagem no confronto, que será decidido na próxima quinta, em Santiago. Os dois gols da partida foram resultado de falhas do goleiro Garcês.

No primeiro, ele soltou a bola, ao tentar encaixar uma defesa, e viu Olivera aproveitar a chance de abrir o placar, aos 38 minutos. O segundo erro veio nos instantes finais do duelo. O goleiro voltou a deixar a bola escapar e Martinuccio mandou para as redes, nos acréscimos.

Depois de eliminar o atual campeão Inter, o Peñarol poderá perder por 1 a 0 no jogo da volta, no Chile, para ficar com a vaga na semifinal. Já o Universidad precisa vencer por três gols de diferença ou repetir o placar da ida para levar o duelo para os pênaltis.