Peñarol vence Plaza Colonia na prorrogação e conquista título uruguaio antecipado

A partida marcou o encontro dos campeões dos torneios Apertura (Peñarol) e Clausura (Plaza Colonia). Segundo o regulamento, o campeão uruguaio sairia da partida entre o vencedor do duelo deste domingo contra o clube de maior pontuação nos dois torneios. Como o Peñarol foi o melhor time, com 58 pontos, a decisão não foi necessária.

Em uma partida bastante pegada, característica do futebol uruguaio, as bolas paradas em cobranças de Diego Forlán eram a principal arma do Peñarol. Mas foi o Plaza Colonia que saiu na frente, aos 19 minutos do segundo tempo, com Alejandro Fúria.

O Peñarol buscou o empate em um cruzamento da esquerda que encontrou Diego Rossi, de carrinho, para levar o jogo para a prorrogação. No tempo extra, German Ferreira foi expulso e deixou o Plaza Colonia com um jogador a menos.

Assim, o tradicional Peñarol não perdoou. Aos quatro minutos do segundo tempo, Maximiliano Olivera virou o jogo. Nos momentos finais, Mauricio Affonso fez o terceiro e garantiu a festa.

Com a conquista, o Peñarol, que já tinha vaga garantida na fase de grupos da Libertadores da América, terá a companhia do Nacional. Além dos dois times, o Cerro vai à fase preliminar do torneio. O Plaza terá de se contentar com a disputa da Copa Sul-Americana.