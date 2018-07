Peñarol vence Vélez Sarsfield e abre vantagem na Libertadores

MONTEVIDÉU - O Peñarol venceu o Vélez Sarsfield por 1 a 0, em jogo encerrado na noite desta quinta-feira, em Montevidéu, e abriu vantagem na semifinal da Copa Libertadores da América. Com o resultado, a equipe uruguaia poderá empatar ou perder por um gol de diferença, desde que balance as redes do rival, no confronto de volta, marcado para o próximo dia 2 de junho, na Argentina.

O gol do triunfo do Peñarol, que despachou o Internacional nas oitavas de final e depois eliminou a Universidad Católica nas quartas, foi marcado por Darío Rodríguez, aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois de escanteio batido pela esquerda, o veterano jogador de 36 anos se antecipou aos zagueiros e desviou de cabeça no canto esquerdo baixo do goleiro Barovero.

O confronto desta quinta contou com a presença de mais de 60 mil torcedores, que fizeram grande festa no Estádio Olímpico de Montevidéu e comemoraram a vantagem mínima obtida diante do Vélez. O time argentino agora precisará de uma vitória por dois gols de diferença no duelo de volta para se garantir na decisão.

Na outra semifinal da Libertadores, o Santos ficou na mesma situação do Peñarol, pois bateu o Cerro Porteño por 1 a 0, na última quarta-feira, no Pacaembu, e agora defenderá o placar obtido em casa no próximo dia 1.º, em Assunção.