Pendurado há cinco jogos, Gabriel diz que forma física fez cartões diminuírem

Com sete cartões amarelos em 22 jogos oficiais na temporada, Gabriel é líder no quesito, dentre os atletas do Corinthians, mas não é advertido há cinco jogos no Paulista. Segundo ele, a melhora na disciplina se dá pela melhora na forma física.

"Com a forma física entrando em dia, você chega mais inteiro e na bola. Com o decorrer dos jogos, tinha certeza de que isso iria acontecer", disse o volante corintiano.

Gabriel é um dos nove jogadores do Corinthians pendurados para a decisão, mas está ameaçado há cinco rodadas. "Não mudei meu estilo de jogo. Até quando vinha tomando alguns cartões, vinha sendo questionado e falava que talvez fosse um pouco de excesso de vontade", explicou.

Se for advertido diante da Ponte Preta, domingo, Gabriel causará um grande problema para o técnico Fábio Carille. Caso não possa contar com o volante, o treinador terá que recorrer a Paulo Roberto, que jogou pouco nesta temporada.