Pendurado, Valdivia pode 'forçar' suspensão no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o São Bernardo, às 19h30, no estádio do Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, com o meia chileno Valdivia e o zagueiro Lúcio pendurados com dois cartões amarelos.

A tendência é que Valdivia force para receber a advertência, já que foi convocado para defender a seleção chilena no amistoso contra a Alemanha, em 5 de março, por isso, ele já não jogaria contra a Portuguesa, no dia 6, no Estádio do Pacaembu. Outro jogador que também está pendurado é Wellington, mas o zagueiro se recupera de uma lesão na coxa, por isso não joga nesta quinta-feira. Diante do São Bernardo, Bruno César e França estão suspensos. O meia foi expulso e o volante recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.