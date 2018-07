Pendurados de Palmeiras e Corinthians podem perder o clássico

Corinthians e Palmeiras jogam no final de semana, mas o clássico da próxima quarta-feira já é assunto nos dois clubes. Os rivais possuem três atletas pendurados com dois cartões amarelos e que se forem advertidos, desfalcarão suas equipes no jogo da semana que vem.

O Corinthians joga no sábado, contra a Ponte Preta, às 19h, na Arena Corinthians. Já o Palmeiras visita o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Mineirão.

A situação mais complicada é a do Corinthians. O time de Fábio Carille conta com três titulares e um reserva que atua com frequência como os ameaçados de ficarem fora do clássico. São os casos de Rodriguinho, Jô e Gabriel, que têm a chance de atuar pela primeira vez contra seu ex-clube. Completa a lista, o reserva Marquinhos Gabriel.

Quanto ao Palmeiras, que pode até ir a campo com um time misto neste domingo, em decorrência do desgaste físico dos atletas, tem como jogadores pendurados o volante Thiago Santos, o meia Michel Bastos e o volante Felipe Melo, que se recupera de lesão e já é desfalque certo.