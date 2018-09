Pendurados podem prejudicar o planejamento de Felipão no Brasileiro

A lista de jogadores pendurados no Palmeiras é uma preocupação para o planejamento de Luiz Felipe Scolari para os próximos jogos da equipe no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 40 pontos e está a seis de diferença para o líder São Paulo.

Willian, Deyverson, Mayke, Thiago Santos e Marcos Rocha estão com dois cartões amarelos e, em caso de nova punição, eles podem ficar fora das opções do treinador para o clássico com o Corinthians, domingo, no Allianz Parque. O clube informa que 28 mil ingressos já foram vendidos.

Felipão tem a intenção de escalar uma equipe alternativa diante do rival e a falta de alguns nomes pode atrapalhar os planos. O Palmeiras está classificado ainda na Copa do Brasil e na Libertadores.

A lista dos pendurados no elenco era maior. Três jogadores que estavam nesta condição levaram o terceiro amarelo e estão fora do jogo com o Atlético-PR, quarta-feira, no Allianz Parque, pela 23.ª rodada do Brasileirão . São eles: Diogo Barbosa, Hyoran e Luan. O elenco do Palmeiras, que conta com 28 jogadores, volta aos treinamentos nesta segunda-feira à tarde, na Academia de Futebol.