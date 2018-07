Pendurando as luvas do futebol, Fábio Costa irá agenciar jovens atletas

SÃO PAULO - Fábio Costa se retirou do futebol e já partiu para outra atividade. A Think Ball é uma empresa que atua em Santos cuidando dos interesses de jogadores, amadores e profissionais, e já gerenciava a carreira do ex-goleiro, que conciliou a sua aposentadoria dos gramados à vontade de continuar vivendo na baixada santista e permanecer trabalhando com o futebol.

“Sempre tive uma relação não apenas profissional, mas de amizade e confiança com o Marcelo Goldfarb, Bruno Paiva e Marcelo Robalinho, sócios da Think Ball. Já estava amadurecendo a ideia de parar de jogar, mas gostaria de seguir no meio do futebol e morando em Santos. Cuidar dos interesses dos atletas da empresa aqui na região acabou sendo uma escolha natural. Estou muito feliz e motivado nesse meu novo desafio”, declarou.

Baiano de Camaçari, Fábio Costa tem 36 de anos de idade e começou sua carreira nas categorias de base do Bahia. Com apenas 15 anos subiu para o profissional do Vitória. Após passagens pelo Cruzeiro e PSV da Holanda, retornou ao rubro-negro baiano, onde ficou até 2000. Contratado pelo Santos, viveu no clube a melhor fase de sua carreira, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira e se destacando na histórica conquista do Campeonato Brasileiro de 2002 e do vice da Libertadores.

Em janeiro de 2004, acertou transferência para o Corinthians, sagrando-se campeão brasileiro no ano seguinte. De volta à Vila Belmiro como capitão, levantou a taça do bi Paulista em 2006 e 2007, competição que o clube não conquistava desde 1984. Fábio Costa é o segundo goleiro que vezes entrou em campo com a camisa do Santos, com um total de 345 jogos, sendo superado apenas por Manga, que participou de 404 partidas no período de 1951 a 1959. Antes de decidir se aposentar, o ex-atleta ainda teve passagens por Atlético Mineiro, entre 2010 e 2011, e São Caetano, em 2013.