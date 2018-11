Peneira para time feminino do São Paulo atrai mais de 470 atletas

Após três dias de seletivas para a futura equipe profissional de futebol feminino do São Paulo, o saldo foi de 470 atletas participando dos testes no Complexo Social do Morumbi. Agora, a comissão dirigida pelo técnico Lucas Piccinato convocará algumas candidatas para reavaliações e selecionar as melhores para um período de treinos. Deste último funil é que sairão as escolhidas para a equipe tricolor, que atualmente já possui um grupo sub-17 de meninas em ação.

"Importante lembrar que não existe um número de vagas pré-estabelecido, ficarão conosco aquelas que acreditarmos se encaixarem no que estamos precisando, independente de serem três, cinco ou oito meninas", explicou Piccinato, ao site oficial do clube.

"Os três dias foram bem bacanas. Gostei bastante da intensidade, as meninas deram a vida por essa oportunidade e encontramos algumas que realmente demonstraram uma qualidade interessante. Acredito que o São Paulo teve uma iniciativa pouco comum entre os clubes de mais tradição para dar oportunidade dessas jogadoras mostrarem seu potencial", emendou o treinador. O anúncio das convocadas será feito nos próximos dias.

Além de dar sequência ao processo de fomento à categoria, iniciado no ano passado com a equipe sub-16, o clube se enquadra na exigência da Conmebol para a modalidade masculina: a partir de 2019, todos os participantes da Libertadores e da Copa Sul-Americana precisarão manter times femininos em atividade, caso contrário, não poderão disputar tais competições.

Como ocupa atualmente o quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, posição que lhe garante vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores, o São Paulo possivelmente terá de se enquadrar no novo procedimento.