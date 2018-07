Pensando em 2017, Palmeiras negocia com meia da Chapecoense

Um dos primeiros reforços do Palmeiras para 2017 pode ser o meia Hyoran, da Chapecoense. A diretoria palmeirense já conversa com a equipe catarinense para tentar sua liberação no fim da temporada.

O jogador tem contrato com o time catarinense até agosto do ano que vem, por isso, pode deixar o clube de graça a partir de janeiro. A ideia da Chapecoense é deixar um pré-contrato acertado com o Palmeiras, para conseguir lucrar algo com a saída do meia, que tem uma multa rescisória no valor de € 6 milhões (R$ 21,5 milhões).

Como já fez 13 partidas pela equipe catarinense, Hyoran não tem como atuar pelo Palmeiras ainda neste Brasileiro. Aos 23 anos, o jogador tem despertado o interesse de vários clubes, inclusive do exterior. Por causa disso, o Palmeiras quer acertar como jogador o quanto antes.

Mas existe a possibilidade do meia deixar o time nos próximos dias, já que a janela de transferências para clubes de fora do Brasil fecha dia 31 de agosto. O Santos e Fluminense também estão de olho nele.