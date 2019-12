Pensando em 2020, Palmeiras antecipa cirurgias de três atletas

O Palmeiras decidiu antecipar as cirurgias de três atletas para facilitar a recuperação e adiantar o planejamento de 2020. Os atletas que vão passar por cirurgias são: o zagueiro Vitor Hugo e os meias Gustavo Scarpa e Hyoran. De acordo com o clube, "esses casos já estavam previamente programados e foram antecipados em consenso entre os atletas e o departamento de futebol para uma recuperação mais rápida".

O zagueiro Vitor Hugo passou por uma cirurgia nesta terça-feira na região inguinal. Ele já havia perdido alguns jogos da temporada por causa de dores abdominais. O zagueiro, que retornou ao clube no fim de julho, fez 20 jogos em 2019. Hyoran e Gustavo Scarpa foram submetidos a procedimentos nas vias respiratórias. Hyoran soma 20 jogos na temporada, com dois gols marcados. Gustavo Scarpa é o artilheiro do Palmeiras em 2019, com 13 gols em 47 partidas no ano.

Os três serão desfalques nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrenta o Goiás na próxima quinta-feira, em Campinas, e depois se despede da temporada no domingo, quando enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte.

Luiz Adriano e Luan Silva realizaram trabalhos físicos à parte do resto do elenco. #AvantiPalestra pic.twitter.com/JxUOkdUTyH — SE Palmeiras (@Palmeiras) 3 de dezembro de 2019

Palmeiras x Goiás vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília) pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o time paulista seja o mandante do jogo, ele não poderá atuar no Allianz Parque, pois o estádio estará sendo preparado para o show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, que cantará no dia 7, sábado, em um evento corporativo. O jogo acontecerá no Brinco de Ouro, em Campinas.