Pensando em amistoso da seleção, Santos antecipa jogos do Paulistão

SÃO PAULO - O Santos conseguiu junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) antecipar duas partidas do Campeonato Paulista por conta da convocação de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Rafael para o amistoso da seleção brasileira contra a Bósnia, na Suíça, no dia 28.

A principal alteração acontecerá no duelo contra a Ponte Preta. Agendado inicialmente para o dia 26, domingo, o jogo foi remarcado para o dia 25, na Arena Barueri, a partir das 18h30.

A data inicial não permitiria a participação dos santistas no amistoso da seleção já que eles chegariam em cima da hora na Suíça, na segunda-feira, e não teriam condições de participar do único treino do grupo. Com a mudança, os três atletas devem embarcar para a Suíça na manhã de domingo, enquanto a maior parte da delegação brasileira tem viagem marcada para a noite de sábado.

Por conta da alteração na décima rodada, a FPF decidiu mudar também a data do duelo contra o Comercial, na rodada anterior. O jogo, marcado para o dia 23 (quinta-feira), foi antecipado para a Quarta-Feira de Cinzas, também na Arena Barueri, às 19h30.

O Santos não será o único time afetado pelo amistoso da seleção. Se chegarem à final da Taça Guanabara, no dia 26, Flamengo e Vasco cogitam a possibilidade, aventada por Mano Menezes, de liberar Ronaldinho Gaúcho e Dedé somente ao fim da partida decisiva, no domingo.

No São Paulo, o técnico Emerson Leão já demonstrou insatisfação com a possibilidade de perder o meia Lucas para o clássico com o Palmeiras, no mesmo dia. Como a partida será disputada em Presidente Prudente, a distância até a capital poderia atrasar o deslocamento de Lucas.

Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional poderá perder o atacante Leandro Damião para as semifinais do primeiro turno, que serão disputadas justamente no fim de semana dos dias 25 e 26.