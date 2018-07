Pensando em Valdivia, Dorival testa Felipe Menezes no Palmeiras

A presença do meia Valdivia no clássico é a grande dúvida do clássico entre São Paulo e Palmeiras, domingo, às 19h30, no Morumbi, pelo Brasileirão. O meia está com a seleção chilena para a disputa de dois amistosos, mas pode ser liberado pelo técnico Jorge Sampaoli e ser a novidade da equipe alviverde. Pensando nisso, o Dorival Júnior montou o time com Felipe Menezes entre os titulares.

A ideia do treinador é simular o time inicial com um jogador que lembre as características de Valdivia. Por isso, o escolhido foi Felipe Menezes. Ele começou o treinamento desta sexta-feira no lugar de Mazinho e, durante a atividade, Dorival refez a alteração. Na quinta-feira, o time começou com Mazinho.

Esta, inclusive, foi a única alteração feita pelo treinador durante todo o treinamento tático realizado nesta sexta, onde ele organizou a equipe e simulou situações que podem acontecer na partida. Diogo se manteve no ataque ao lado de Henrique, enquanto no meio, Wesley retorna após cumprir suspensão diante do Atlético-MG.

Felipe Menezes não é titular do Palmeiras desde o dia 10 de agosto, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde ainda era comandado pelo técnico Ricardo Gareca.

Quanto a Valdivia, Sampaoli disse que existe a possibilidade de liberar o atleta depois do amistoso contra a Venezuela, nesta sexta-feira. Assim, ele não enfrentaria o Uruguai, dia 18.

Em relação a desfalques, continuam fora Eguren, Leandro e Rodolfo por lesão e só devem voltar ao time no ano que vem. O Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; João Pedro, Nathan, Tobio e Juninho; Marcelo Oliveira, Victor Luis, Wesley e Felipe Menezes (Mazinho); Diogo e Henrique.