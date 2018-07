Pensando na final do Carioca, Flamengo segue direto de aeroporto para treinamento

O Flamengo treinou na tarde desta quinta-feira, logo após descer do avião, no Rio, vindo de Curitiba, onde a equipe foi derrotada pelo Atlético Paranaense, na noite anterior, por 2 a 1, em jogo válido pelo Grupo 4 da Copa Libertadores. O resultado custou aos cariocas a liderança da chave, que passou para o time do Paraná.

O elenco realizou atividades no CT George Helal, na zona oeste do Rio, já pensando na preparação para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã.

Os atletas que atuaram contra o Atlético Paranaense fizeram um trabalho regenerativo. Os demais treinaram com bola em campo reduzido. Os exercícios tiveram foco na troca de passes e na movimentação dos jogadores. O meia argentino Darío Conca, contratado no início do ano, participou desta atividade.

Pela Libertadores, o Flamengo volta a campo no dia 3 de maio, na próxima quarta-feira, às 21h45, no estádio do Maracanã, para enfrentar a Universidad Católica, do Chile. Na partida disputada em Santiago, os chilenos venceram por 1 a 0.

No Grupo 4 da principal competição sul-americana entre clubes, o Atlético Paranaense subiu para sete pontos e assumiu a ponta da chave com a vitória sobre o time carioca, que tem seis. O Universidad Católica está em terceiro (5) e o San Lorenzo é o lanterna (4).