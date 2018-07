Pensando na Liga dos Campeões, City empata com Newcastle

Agora é oficial. O Manchester City não briga mais pelo título do Campeonato Inglês. Ao empatar em 1 a 1 com o Newcastle, fora de casa, em partida adiada da 27.ª rodada, nesta terça-feira, a equipe do técnico Manuel Pellegrini perdeu a chance matemática de ultrapassar o Leicester City. Em terceiro, a briga do time é pela vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada. O foco do clube, porém, é ganhar a Liga. Começa a semifinal contra o Real Madrid na semana que vem.

Com 34 jogos no Inglês, o Manchester City soma 61 pontos. O Arsenal, quarto colocado, tem 60 e pode tomar o terceiro lugar se vencer o West Bromwich, quinta-feira, em jogo adiado pela 30.ª rodada. Leicester City (73) e Tottenham (68) brigam diretamente pelo título.

Brigando pela artilharia, Agüero chegou a 22 gols ao abrir o placar aos 14 minutos. O argentino completou de cabeça a falta cobrada por Kolarov aproveitando-se de uma posição de impedimento ignorada pelo bandeirinha. Foi o 100.º gol dele no Campeonato Inglês desde que chegou ao City.

O Newcastle chegou ao empate aos 31 minutos. Anita recebeu pela ponta direita, cortou para dentro e bateu de esquerda, rasteiro, deixando tudo igual. O empate não foi suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento. O Newcastle está em 19.º, com 29 pontos, a dois de deixar a degola.