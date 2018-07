Pensando no Fla, Vasco treina em São Paulo antes de voltar ao Rio

Foi ainda em São Paulo que o Vasco iniciou a preparação para o clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da viagem de volta ao Rio, o elenco dirigido por Jorginho treinou na capital paulista, no dia seguinte ao jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, no Morumbi.

Os jogadores que atuaram durante os 90 minutos no duelo de quarta apenas descansaram, enquanto os demais atletas fizeram uma atividade especial, sob o comando do preparador físico Joelton Urtiga.

"Estamos muito focados. A logística foi diferente nessa viagem. Permanecemos aqui e almoçamos em São Paulo para viajar no período da tarde. Os jogadores precisam descansar para chegar bem no domingo", explicou o técnico Jorginho, que encara o clássico com o Flamengo como uma decisão, ainda mais depois da reação do time no Campeonato Brasileiro, com dez pontos somados nos últimos quatro jogos.

Em comparação ao time que enfrentou o São Paulo, o Vasco deve ter novidades, especialmente no setor ofensivo. O atacante Leandrão, que não pode defender o time na Copa do Brasil, reforçará a equipe. Os atacantes Rafael Silva, poupado do duelo de quarta, e Jorge Henrique, em recuperação de lesão, também podem voltar.

O Vasco voltará a treinar na tarde desta sexta-feira, em São Januário, dando mais um passo na sua preparação para o duelo com Flamengo. Com 23 pontos, o time está em penúltimo lugar no Brasileirão, a oito da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.