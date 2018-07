Pensando no futuro, São Paulo e Corinthians têm objetivos diferentes no clássico

Exemplos de equipes com elencos milionários e vencedores em um passado não muito distante, São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h30, no Morumbi, convivendo com uma realidade bem diferente, em que os três pontos podem significar sentimentos distintos para os dois lados do confronto.

O São Paulo já avisou que vai apostar forte nos meninos oriundos de Cotia em 2017. Hoje, alguns deles terão a oportunidade de mostrar se estão prontos, física e psicologicamente, para encarar a pressão de jogar pelo time principal e enfrentar um clássico em um estádio lotado. Serão mais de 50 mil são-paulinos apoiando a equipe.

O técnico Ricardo Gomes não antecipou a escalação, mas conta com Rodrigo Caio, David Neres e Pedro como possíveis titulares, além de Luiz Araújo, que tem entrado frequentemente nas últimas partidas.

Com chance remota de brigar por vaga na Libertadores e ainda tentando se afastar do rebaixamento, as últimas rodadas do Brasileiro valem para o time tricolor como laboratório para os garotos demonstrarem personalidade. A diretoria evita falar de reforços para a próxima temporada, mas ressalta que a nova geração vinda de Cotia deve ganhar espaço. Além da qualidade dos meninos, a falta de recursos para grandes investimentos acaba sendo um “incentivo” para o lançamento dos garotos.

“A boa formação do São Paulo é responsável. Quando você forma bem, você colhe. O São Paulo forma bem e me dá várias opções, como o David Neres, o Pedro e o Luiz Araújo”, disse o técnico Ricardo Gomes.

O Corinthians ainda encara o Brasileiro como um caminho claro para tentar amenizar a situação financeira complicada. Ficar fora da Libertadores seria um desastre para o cofre do clube, que neste ano ganhou cerca de R$ 7 milhões só pela participação no torneio continental e, quando a disputa, arrecada muito mais com bilheteria.

A diretoria e Oswaldo de Oliveira dizem que não traçam o planejamento pensando em qual competição disputarão, mas é claro que a ausência na Libertadores fará o clube frear possíveis investimentos em atletas mais renomados. “A minha preocupação é com a saída de jogadores que exerciam uma grande liderança e foram campeões brasileiros ano passado. Precisamos restabelecer a confiança, principalmente nos setores em que perdemos mais jogadores”, analisou o treinador.

Embora o dinheiro não vá para o futebol, mas sim para pagar a Arena Corinthians, a queda na bilheteria também é algo que preocupa os corintianos e pode ser amenizada com a classificação para a Libertadores. Quando a arena foi inaugurada, a previsão era arrecadar de R$ 200 a R$ 250 milhões por temporada com a venda de ingressos. Em 2016, com números mais realistas, a proposta orçamentária era acabar o ano com pelo menos R$ 127 milhões. Porém, o clube conseguiu até agora apenas R$ 80 milhões e tem mais duas partidas em casa – contra Internacional e Cruzeiro. A estimativa é que o valor total fique na casa dos R$ 90 milhões.

Times. Ricardo Gomes não divulgou a escalação e a dúvida maior está no meio e no ataque. Wesley e Kelvin disputam uma posição próximo de Cueva, enquanto o jovem Pedro briga com Chavez por uma vaga na frente. Oswaldo de Oliveira não terá Walter, com dores na coxa direita. Entretanto, Guilherme retorna, após cumprir suspensão. E Willians ganha mais uma chance, deixando Camacho no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Denis; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, T. Mendes, David Neres, Wesley (Kelvin) e Cueva; Chavez

Técnico: Ricardo Gomes

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Willians, M. Gabriel, G. Augusto, Rodriguinho e Romero; Guilherme

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Juiz: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Local: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h30