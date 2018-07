'Pensei que ia arruinar carreira', diz Suárez relembrando mordida

Luis Suárez temeu que sua carreira estivesse arruinada e que o Barcelona não iria querer contratá-lo quando recebeu uma suspensão de quatro meses por morder um adversário na Copa do Mundo. O uruguaio trocou o Liverpool pelo Barça por 81 milhões de euros (R$ 254 milhões), apesar da punição por morder Giorgio Chiellini quando jogava contra a Itália no Mundial sediado no Brasil no meio do ano.

Ele estará disponível para fazer sua muito aguardada estreia no sábado, e logo sob a pressão do clássico contra o Real Madrid no campo do rival. "Pensei que tinha arruinado minha carreira. No começo não queria falar com ninguém, escondi-me por trás da família, mas mais tarde pensei no assunto, pedi desculpa e me senti aliviado", disse Suárez à televisão espanhola.

"Quando começaram as conversas com o Barcelona e (seu agente) Pep Guardiola me telefonou para dizer que estava tudo acertado, comecei a chorar, por causa da situação em que estava e pelo apoio que o Barcelona estava me oferecendo. Estava preocupado que o Barça decidisse voltar atrás por causa de toda a repercussão da situação."

Suárez está torcendo para que o técnico de seu novo time, Luis Enrique, o escale para enfrentar o Real. "Não é meu estilo dizer ao treinador para me escalar. Nem sonharia em dizer a Luis Enrique que quero jogar no Bernabéu. Se não entrar não vou ficar bravo, quero ajudar meus companheiros de equipe e me sentir um jogador novamente."