'Penso jogo a jogo', diz Fagner sobre boa fase do Corinthians

Apesar do bom início de temporada do Corinthians, o lateral-direito Fagner evita fazer projeções a longo prazo. O time está invicto em jogos oficiais no ano, com sete vitórias e dois empates, e lidera os seus grupos tanto no Campeonato Paulista como na Libertadores.

"Sou da opinião que quanto mais pés no chão a gente estiver, mais podemos chegar lá na frente. Penso jogo a jogo para nos consolidarmos como equipe. Quem sabe lá na frente posso ter uma resposta para favoritismo. Deixo isso para outras equipes", disse Fagner nesta quinta-feira em entrevista coletiva no CT do Parque Ecológico.

O lateral também prefere não fazer comparações entre o rendimento da equipe este ano com o time campeão brasileiro do ano passado. Seis titulares deixaram o Parque São Jorge: Gil, Ralf, Renato Augusto, Jadson, Malcom e Vagner Love.

"É difícil comparar o ano passado com esse. Perdemos jogadores de qualidade, todos se questionaram e demos uma resposta muito positiva. Neste ano perdemos mais jogadores, mas os que chegaram já responderam. Temos coisas a melhorar, mas isso é coisa de dia a dia, situações de jogo, saber escolher a melhor situação. Esse amadurecimento acontece com os jogos."

Domingo, o Corinthians enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Tite ainda não decidiu se escalará todos os titulares um time misto. "O corpo médico vai ver nossa condição de jogo. O mais importante é descansar. Quem estiver em condição, vai querer jogar", disse Fagner.