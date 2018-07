Pentacampeão mundial, zagueiro Lúcio é anunciado como reforço do Gama

Após um ano afastado do futebol, o zagueiro Lúcio terá casa nova em 2018. O pentacampeão mundial com a seleção brasileira foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Gama, do Distrito Federal, e reforçará o clube no Campeonato Estadual. O tempo de contrato não foi revelado.

Lúcio está com 39 anos e não atua desde o fim de 2015, quando defendeu o FC Goa no Campeonato Indiano. Sua última passagem no futebol brasileiro foi em 2014, pelo Palmeiras, de onde saiu sem deixar saudades. Mesmo assim, o zagueiro chega como grande reforço do Gama para 2018.

"É um prazer receber o atleta Lúcio no Gama. Há 15 anos, nós estivemos juntos, quando eu chefiei a delegação brasileira na Copa do Mundo. E agora, ele está assinando o contrato com o clube em que sou presidente. É uma satisfação enorme", declarou o presidente do Gama, Weber Magalhães.

Lúcio teve como ponto alto da carreira justamente a conquista da Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão. Revelado pelo Internacional, acumulou passagens de sucesso por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e Inter de Milão. Na Juventus, não teve grandes atuações, o que repetiria no São Paulo e no Palmeiras.

O Gama explicou que a contratação de Lúcio só foi possível graças a uma parceria. O clube firmou contrato de patrocínio com uma empresa que ficará responsável pelo pagamento dos salários do jogador e, em contrapartida, terá o direito de expor sua marca nos uniformes, mídias sociais, no CT Ninho do Periquito e no Estádio Bezerrão.