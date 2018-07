Pentacampeão Ricardinho pede demissão e deixa o comando do Tupi

Pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Ricardinho não consegue repetir, como treinador, o sucesso que teve como jogador. Nesta quarta-feira, ele encerrou mais um trabalho malsucedido, pedindo demissão do comando do Tupi, equipe de Juiz de Fora (MG) que é apenas a penúltima colocada da Série B.

De acordo com a direção do Tupi, Ricardinho pediu demissão na manhã desta quarta-feira, um dia depois de o time perder em casa por 4 a 3 para o CRB pela 35.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Também deixam o clube o auxiliar técnico Rodrigo Pozzi e o preparador físico George Castilhos.

Ricardinho só conseguiu certa estabilidade em seu primeiro emprego, no Paraná, clube que treinou durante quase toda a temporada 2012. Depois, não chegou a completar 20 jogos nem no Ceará nem no Avaí, em 2013. No ano seguinte, voltou ao Paraná, desta vez com desempenho ruim.

Seu único título foi pelo Santa Cruz, o Campeonato Pernambucano de 2015. Ele, entretanto, caiu na sétima rodada da Série B. Só depois que ele saiu é que o clube cresceu e conseguiu o acesso. Este ano, falhou com a Portuguesa na Série A2 do Paulista. Na Série B, ficou menos de dois meses no Tupi. Conseguiu uma vitória e dois empates.