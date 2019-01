Pentacampeão, Rivaldo é anunciado como técnico de time da 3ª divisão do Marrocos

O ex-meia Rivaldo, pentacampeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 2002, assumiu nesta quinta-feira mais um desafio na sua vida. O ex-jogador foi anunciado como técnico do Chabab Mohammedia, clube da terceira divisão do Marrocos, que foi fundado em 1948. De acordo com os marroquinos, seu trabalho só começará na próxima temporada, a partir do mês de julho.

No Marrocos para um evento com craques do passado na cidade de Tânger - o ex-lateral-direito Cafu é um deles -, Rivaldo já posou ao lado do presidente do Chabab Mohammedia e mostrou uma camisa do time com seu nome nas costas. O clube não deu detalhes sobre o salário do brasileiro.

Hoje com 46 anos, Rivaldo parou de jogar profissionalmente em 2015, após grave lesão no joelho direito. Na ocasião, ele atuava pelo Mogi Mirim, onde também era presidente, na Série B do Campeonato Brasileiro - conseguiu até jogar ao lado de seu filho Rivaldinho. Recentemente, o ex-meia voltou a jogar pelo Barcelona, clube pelo qual teve projeção mundial como profissional. O desafio foi defender o time de lendas da equipe catalã.

Natural do Recife, Rivaldo começou no Santa Cruz, de onde seguiu para Mogi Mirim, Corinthians e Palmeiras. Do time alviverde, se transferiu ao La Coruña, da Espanha, e na sequência se tornou um dos ídolos do Barcelona, onde atuou por seis temporadas, e teve uma passagem discreta pelo Milan antes de voltar ao Brasil, onde atuou pelo Cruzeiro, em 2004. Depois, foi para o futebol da Grécia, do Uzbequistão, e passou ainda pelo São Paulo em 2011.