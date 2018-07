Pentacampeões devem fazer jogo no Japão em prol de vítimas da tsunami

ZURIQUE - Capitão da seleção brasileira na conquista do título da Copa do Mundo de 2002, Cafu está ajudando a organizar uma partida amistosa no Japão com a intenção de arrecadar fundos para as vítimas do terremoto, seguido de um tsnunami, que atingiu o país neste ano.

O plano é que a partida reúna em uma das equipes jogadores que formaram as seleções de Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2002, quando ambas disputaram a final da competição. O outro time seria uma seleção internacional. E o duelo aconteceria em Yokohama, que sediou a decisão do Mundial há nove anos.

Cafu disse que a partida poderia trazer felicidade para as pessoas no Japão, na sequência do terremoto e do tsnunami de março. "Sinto-me na obrigação de retribuir ao povo japonês tudo o que eu ganhei lá", afirmou Cafu.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse que vai ajudar a organizar o jogo, que está previsto para dezembro. Blatter afirmou que vai visitar o Japão em 23 de maio para discutir como a Fifa pode ajudar a reconstruir um centro de futebol perto de Sendai, que foi destruído. Cafu já havia anunciado planos para realizar um jogo semelhante no Catar.