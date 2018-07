Penúltima rodada do Brasileirão deve definir rebaixado e vaga na Libertadores

SÃO PAULO - A penúltima rodada do Campeonato Brasileiro deve definir neste domingo mais um rebaixado para a Série B e tem condições de já apontar outro classificado para a Copa Libertadores do ano que vem. As oito partidas deste domingo vão ter pelo menos um dos times envolvidos com esses dois objetivos distintos.

O encontro mais decisivo será no Couto Pereira entre o Coritiba, que abre a zona de rebaixamento, e o Botafogo, quinto colocado e que ainda sonha com a vaga na competição continental. Ambos não dependem apenas de si para atingir suas ambições e sofrem com a decadência responsável por levá-los até a situação atual. O destaque será pelo confronto de veteranos entre Alex e Seedorf.

O Maracanã deve estar lotado neste domingo para a decisão do Vasco contra o Náutico. O time carioca recebe o lanterna e conta com a vitória para sair da zona de rebaixamento. A escalação deve ser a mesma que bateu o Cruzeiro, com a ausência do atacante André.

Quem deve ter a queda à Série B confirmada neste domingo é a Ponte Preta, que recebe a Portuguesa, outro time com o objetivo de fugir das últimas posições. A equipe campineira tem a tarefa quase impossível de precisar vencer as duas últimas partidas e ainda torcer por tropeços dos adversários. Como reconhece a dureza da missão, deve escalar os reservas para preservar o time para a final da Copa Sul-Americana, contra o Lanús.

Na parte de cima da tabela, o vice-campeão da Copa do Brasil, o Atlético-PR, tenta esquecer a derrota para o Flamengo com a nova chance de confirmar vaga na Libertadores. Para isso o vice-líder precisa bater o Santos, fora de casa, e torcer para o Botafogo não vencer.

O Grêmio faz a mesma torcida pelo tropeço botafoguense. Caso isso aconteça, basta ganhar em casa para garantir vaga na Libertadores. Mas o adversário, o Goiás, também mira vaga no G-4 e pode ultrapassar o time gaúcho, caso vença. Em Salvador, o Vitória torce pelo empate na Arena Grêmio para continuar com chances de vaga no G-4. O sétimo colocado recebe o Flamengo, campeão da Copa do Brasil.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Atlético-PR: pode garantir vaga na Copa Libertadores

Bahia: tenta eliminar o pequeno risco de queda para a Série B

Botafogo: sonha em retornar ao G-4 e ir para a Libertadores

Coritiba: busca sair da zona de rebaixamento

Criciúma: quer eliminar o risco de queda para a Série B

Goiás: pode subir para 3º e garantir vaga na Libertadores

Grêmio: tem chance de garantir presença na Libertadores

Ponte Preta: ainda tem a chance remota de evitar a queda

Portuguesa: tenta ficar mais longe da zona de rebaixamento

Vasco: pode sair da últimas posições se vencer o lanterna

Vitória: ainda sonha com vaga na Libertadores