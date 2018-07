Penúltimo, Augsburg vence Fortuna por 3 a 2 no Alemão

Molders, duas vezes, e Ja-Cheol Koo marcaram os gols do Augsburg, que abriu 3 a 0 no placar, antes de Reisinger balançar as redes em duas ocasiões para o Fortuna Dusseldorf na parte final do segundo tempo. O resultado deixou a equipe da casa na 14.ª posição da tabela, com 21 pontos.

Já no outro confronto deste domingo na Alemanha, o Nuremberg recebeu o Hamburgo e empatou por 1 a 1 com o rival, que chegou a sair na frente com um gol de Rudnevs, na etapa final, mas logo em seguida Pekhart garantiu a igualdade no placar. O empate deixou o time da casa na nona posição, com 25 pontos, enquanto a equipe visitante ocupa o 15.º lugar, com 21.