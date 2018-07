Penúltimo colocado do Inglês, Reading demite treinador O Reading confirmou nesta segunda-feira a demissão do técnico Brian McDermott, que acabou deixando o cargo dois dias depois da derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, sofrida em casa. O resultado manteve a equipe na penúltima posição do Campeonato Inglês, com 23 pontos, empatado com o lanterna Queens Park Rangers, que só está atrás na tabela por causa do número inferior de gols marcados até aqui.