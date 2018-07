Penúltimo do Inglês, Reading anuncia novo técnico

O treinador de 48 anos irá substituir Brian McDermott, que acabou tendo a sua demissão definida pelo russo Anton Zingarevich, proprietário do Reading, duas semanas atrás. "Ele (Adkins) é perfeito para nós. Ele tem grande respeito dentro do jogo, seu currículo fala por si e ele tem muitos atributos como um técnico", disse o dirigente, ao justificar a contratação.

Este, porém, será apenas o terceiro clube dirigido por Adkins como treinador. Antes de assumir o Reading, ele esteve à frente do desconhecido Scunthorpe, time que assumiu em 2006 e hoje integra a terceira divisão do futebol inglês, antes de ser contratado pelo Southampton em 2010.

Com 23 pontos em 30 jogos disputados, o Reading está empatado com o Queens Park Rangers, que amarga a última colocação do Campeonato Inglês nos critérios de desempate. O Aston Villa, 17.º colocado e primeiro time hoje fora da zona de rebaixamento, contabiliza 30 pontos. Nesta situação desesperadora, a equipe agora comandada por Nigel Adkins voltará a campo pela competição nacional no sábado, contra o Arsenal, quinto na tabela, fora de casa.