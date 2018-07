Penúltimo, Levante anuncia Alcaraz como novo técnico

Alcaraz chega ao décimo clube de sua carreira, em pouco mais de 20 anos trabalhando como treinador. Ele já comandou diversos times de menor expressão na Espanha, como Almería, Dos Hermanas, Recreativo de Huelva, Xerez, Murcia, entre outros.

Ele chega para a vaga de Mendilibar. Ex-Osasuna, Valladolid e Athletic Bilbao, o treinador acabou sendo mandado embora após a direção do clube de Valência convocar uma reunião de urgência, na qual foi decidida a rescisão do contrato do profissional de 53 anos de idade.

A derrota por 5 a 0 para o Real Madrid, sofrida em casa no último sábado, também pesou muito para a demissão de Mendilibar, que só conseguiu fazer o Levante acumular cinco pontos em oito jogos disputados, nos quais a equipe contabilizou uma vitórias, dois empates e cinco derrotas. Neste período, o time tomou 20 gols e marcou apenas quatro.