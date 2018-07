Penúltimo no Alemão, Hamburgo troca de treinador

HAMBURGO - Penúltimo colocado do Campeonato Alemão, o Hamburgo anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação de um novo técnico. Trata-se de Mirko Slomka, que irá substituir Bert van Marwijk, demitido depois da derrota por 4 a 2 para o Eintracht Braunschweig, lanterna da competição nacional, no último sábado.

Ex-treinador do Hannover, do qual foi mandado embora em dezembro, Slomka tem 46 anos de idade e assinou contrato para dirigir o Hamburgo até o meio de 2016. A sua primeira missão no cargo será tirar o time da zona de rebaixamento do Alemão, no qual a equipe tem 16 pontos, apenas um à frente do Eintracht Braunschweig.

A derrota do último sábado foi a sétima consecutiva do Hamburgo no torneio nacional, sendo que ao todo o time acumula oito reveses, pois na última quarta-feira foi goleado por 5 a 0 pelo Bayern de Munique, pela Copa da Alemanha. Em péssima fase, a equipe voltará a jogar no próximo sábado, em casa, contra o Borussia Dortmund, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.