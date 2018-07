Pep Guardiola celebra encontro com ex-companheiro do Barça

O primeiro jogo entre Porto e Bayern de Munique, nesta quarta-feira, em Portugal, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, marcará um reencontro para Pep Guardiola. Hoje no comando do time alemão, ele terá pela frente Julen Lopetegui, o treinador da equipe adversária, mas que foi seu companheiro no Barcelona, time que defenderam juntos entre 1994 e 1997. Assim, nesta terça-feira Guardiola aproveitou para elogiar o técnico adversário e seu time.

"Temos a sorte de estar aqui, Lopetegui e eu. Quando éramos jovens, nunca pensamos em estar aqui, como treinadores de duas grandes equipes nas quartas de final da Liga dos Campeões. Fico feliz em ver a campanha que ele está realizando com o Porto: ele ainda não perdeu", disse.

Para o duelo desta quarta, Guardiola exibiu preocupação com o estilo ofensivo e as individualidades do Porto, citando, inclusive, o meia mexicano Héctor Herrera. "Eles gostam de jogar um futebol aberto e os seus atacantes têm muita capacidade técnica, o que é um dos seus pontos mais fortes, a qualidade individual", disse.

O Bayern segue com vários problemas de lesões e não poderá contar com Javi Martínez, Benatia, Alaba, Robben, Schweinsteiger, Ribéry e Starke nesta quarta. A tendência é de que Guardiola escale o time com a seguinte formação: Neuer; Rafinha, Boateng, Dante e Bernat; Xabi Alonso, Lahm, Müller, Thiago e Götze; Lewandowski.