Pep Guardiola diz não pensar mais no título do Campeonato Inglês

Josep Guardiola praticamente jogou a toalha no Campeonato Inglês. Desanimado pela derrota de virada para o Wolverhampton, o treinador do Manchester City admite que não pensa mais na busca pelo título nacional. A diferença para o líder Liverpool agora é de 14 pontos, ainda que o rival tenha um jogo a menos na tabela.

"A diferença é grande há muito tempo. Não é realista pensar na disputa pelo título. Eu venho sendo perguntado sobre isso há muito tempo e a resposta é a mesma", afirma Guardiola. "Não é uma corrida [pelo troféu], se você pensar bem no assunto. Os objetivos sempre podem ser evitados, mas algumas vezes dá fadiga, cansaço."

Ao perder para o Wolverhampton, o City estacionou nos 38 pontos. Está em terceiro lugar na tabela, atrás do Leicester City (39) e do próprio Liverpool, dono de 52 pontos, com 17 vitórias em 18 jogos, ainda sem perder na competição. City e Liverpool vêm protagonizando disputa direta pelo título nas duas últimas edições do Inglês. Na temporada passada, o time de Guardiola faturou o bicampeonato com apenas um ponto de vantagem sobre o rival.

Desta vez, o desafio parece mais complicado. O time de Manchester terá agora um turno inteiro para tentar se recuperar. Antes disso, terá que reagir após a dura derrota para o Wolverhampton. Fora de casa, o City abriu 2 a 0, mas cedeu a virada e perdeu por 3 a 2. Durante a maior parte do jogo, os visitantes tiveram um jogador a menos em campo. O goleiro brasileiro Ederson foi expulso logo aos 11 minutos de jogo.

"Jogar 80 minutos com 10 contra 11 é muito difícil, exige muito. Não conseguimos defender o nosso resultado. Mas não temos arrependimentos. Fizemos tudo o que podíamos para nos defender e foi complicado", comentou Guardiola.

O City voltará a campo já neste domingo para a disputa da 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Receberá o Sheffield no Etihad Stadium. "Temos agora que pensar no nosso próximo jogo e em como vencê-lo", projetou o treinador.