Pep Guardiola diz não ter pressa para assinar renovação com o Manchester City

Pep Guardiola reafirmou nesta terça-feira, dia 8, não ter pressa para assinar uma extensão contratual com o Manchester City. “Eu estou aqui há tanto tempo porque vencemos e continuamos vencendo. Caso contrário, eu não estaria aqui, na frente de vocês, após seis temporadas”, afirmou o técnico em entrevista coletiva.

O treinador espanhol tem contrato com o Manchester City até a metade de 2023. O técnico, que chegou ao clube em 2016, é fundamental para a reconstrução do jogo e já conquistou múltiplos título com o clube. Até aqui, são três títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Liga Inglesa, uma FA Cup, além de um vice-campeonato na última Liga dos Campeões.

Nessa temporada, o City é líder isolado do campeonato inglês e segue em rumo ao título, que seria o quarto sob o comando de Guardiola. Além disso, seu time também é favorito para a Champions League, em que enfrentará o Sporting nas oitavas-de-final, a partir do próximo dia 15.

“Nós estamos confortáveis. E é por isso que continuamos. Ainda temos um ano e meio de contrato, o que é muito tempo se considerarmos como funciona o mundo do futebol. Por isso, no momento, só estou pensando no próximo jogo, porque um ano e meio é muito tempo no futebol”, acrescentou Guardiola.

Ainda, segundo o jornal inglês “Sunday Mirror”, os jogadores do Manchester City acreditam que Pep continuará no clube após 2023. O sentimento entre os atletas é de que o treinador nunca teve tanta liberdade para trabalhar e esteve tão satisfeito em um ambiente como em Manchester.