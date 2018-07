Pep Guardiola elogia o Shakhtar, mas confia em vitória do Bayern

Josep Guardiola voltou a fazer elogios ao Shakhtar Donestsk, nesta terça-feira, véspera da partida da volta contra o Bayern de Munique, mas reiterou sua confiança na equipe alemã. Depois do empate sem gols no jogo de ida, o treinador aposta em vitória do Bayern na Allianz Arena, nesta quarta, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Estou muito otimista. Eu já disse que vamos vencer este jogo e não mudei de opinião. Vamos jogar em casa e teremos sucesso", disse o técnico, tratando de espantar qualquer sinal de desconfiança sobre seu time, que vem de quatro vitórias consecutivas na temporada.

Apesar da confiança, o treinador não deixou de reconhecer que o Bayern terá trabalho nesta quarta. "O Shakhtar tem jogadores que poderiam estar jogando aqui na Alemanha. Se jogasse no Campeonato Alemão, o time [ucraniano] estaria entre os favoritos ao título", comentou Guardiola.

Ciente das qualidades do rival, que conta com o brasileiro Luiz Adriano, artilheiro da competição, o treinador do Bayern quer evitar surpresas na Allianz Arena. "Ainda não sabemos que tipo de jogo teremos pela frente. Não sabemos se virão com uma postura mais defensiva. Mas amanhã temos que ganhar este jogo", disse o treinador, que segue como um dos favoritos a levantar o troféu da Liga dos Campeões.