Pep Guardiola enaltece campanha do Barcelona na Liga dos Campeões

O treinador Josep Guardiola aprovou a campanha do Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer quatro partidas, empatar duas e terminar como primeiro do Grupo D. Para o comandante do time catalão, foi importante manter a invencibilidade na competição.

"Estou muito contente pelo comportamento do time na Liga. Acabamos imbatíveis pela primeira vez em três anos", relembrou o treinador, elogiando também o desempenho da equipe na vitória sobre o Rubin Kazan por 2 a 0, na terça-feira. "Estou contente pela partida que jogamos e pelo espírito que demonstramos".

Sobre as oitavas de final da Liga dos Campeões, que serão definidas em sorteio, Guardiola antecipou que não haverá jogo fácil. "Agora, todos são bons times. Quando passamos da fase de grupos, já não há mais rivais fáceis", avaliou.