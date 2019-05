Pep Guardiola, o colecionador de títulos que faz história no futebol

Enquanto a discussão sobre o que Messi representa para a história do futebol permanece, apesar do fracasso na Liga dos Campeões, quem parece estar ainda mais em alta e na lista dos maiores de todos os tempos é Josep Guardiola. O espanhol conquistou no domingo mais um título para o seu vasto currículo de treinador, que conta com as principais competições europeias. Dessa vez, ganhou o bi do Campeonato Inglês.

A goleada sobre o Brighton por 4 a 1, domingo, levou Guardiola a conquistar seu 27.º título na carreira, que começou em 2007, no Barcelona B. De lá para cá, todo ano ele levanta alguma taça e vai escrevendo seu nome na história do futebol.

De acordo com levantamento feito pelo jornal Marca, Guardiola se tornou o quinto treinador com mais títulos na história, dividindo o posto com o brasileiro Luiz Felipe Scolari e o escocês Jock Stein (que dirigiu times da Escócia e da Inglaterra entre as décadas de 60 e 80). O jornal conta que o técnico tem 26 títulos, por não considerar a Terceira Divisão do Campeonato Espanhol na temporada 2007/08 pelo Barcelona B.

À frente de Guardiola aparecem o alemão Ottmar Hitzfeld (28), o ucraniano Valeriy Lobanovskiy (30), o romeno Mircea Lucescu (32) e o lendário escocês Alex Ferguson (49). Desses, apenas Lucescu, de 73 anos, continua trabalhando, mas já ensaia sua aposentadoria. Guardiola tem apenas 48 anos e parece ainda ter muita fome de títulos e uma longa carreira.

Dos 27 títulos – ou 26, como contabiliza o Marca –, Guardiola deixa claro que o conquistado no domingo foi o mais complicado e a disputa com o Liverpool ponto a ponto explica isso. “Conseguir 98 pontos depois dos 100 (da temporada passada) é incrível. Para chegarmos aqui, tivemos de ganhar 14 jogos consecutivos e não podíamos perder um único ponto. Foi, como treinador, o título mais difícil da minha carreira por causa da qualidade dos rivais”, comentou o treinador.

Sua capacidade para conquistar títulos faz com que constantemente seu nome seja lembrado para dirigir a seleção espanhola. Sempre que questionado sobre o assunto, Guardiola diz que espera um dia treinar “alguma seleção” e já falou várias vezes que é fã da seleção brasileira de 1982.

DO BARCELONA PARA O MUNDO

O Manchester City foi campeão com 98 pontos, um a mais que o Liverpool, que perdeu apenas um jogo, justamente para a equipe de Guardiola. Mas, para não deixar o título escapar, a equipe de Manchester venceu 14 jogos consecutivos, o que valorizou ainda mais o feito do último domingo.

Apesar de estar em alta no City, o nome de Guardiola ainda é muito ligado ao Barcelona. Dos 27 títulos, um foi conquistado pelo Barcelona B e 14 pelo time principal catalão. Ele tem ainda mais sete títulos pelo Bayern de Munique e cinco pelo Manchester City.