Pep Guardiola x José Mourinho: quem leva vantagem nesse confronto?

A rivalidade entre Pep Guardiola e José Mourinho, dois dos treinadores mais vitoriosos e bem pagos do mundo, tem um novo capítulo a partir deste sábado (8h30 de Brasília) no clássico entre Manchester United x Manchester City, no Old Trafford, pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Eles são centro das atenções do derby em Manchester e reacendem um duelo particular que há anos se via na Espanha nos jogos entre Barcelona x Real Madrid. A tendência agora é que disputa entre eles se acirre ainda mais, uma vez que os dois são clubes rivais da mesma cidade - Manchester, no Norte da Inglaterra, tem pouco mais de 500 mil habitantes.

O clássico deste sábado, o primeiro entre eles em seus novos clubes, será o 17º confronto entre os dois treinadores. E Guardiola, supercampeão pelo Barcelona, tem larga vantagem sobre o português. Pep já venceu Mourinho 7 vezes e perdeu apenas 3 (e foram seis empates).

Se levarmos em conta apenas os duelos entre Barcelona e Real Madrid com os treinadores no banco, foram 5 vitórias de Pep e 2 de Mourinho (4 empates), em um total de 11 jogos.

"A presença de Guardiola não é um problema", assegura Mourinho, que assumiu o United após a saída de Louis van Gaal na última temporada. "Eles têm uma boa equipe, tiveram muitos bons treinadores e agora têm um muito bom. Aspiram o título e temos que respeitá-los", disse o português.

A relação entre eles parece mais saudável agora. Talvez seja o tempo em relação ao último duelo. Eles não se enfrentam desde 2013. "Já expliquei mais de que uma vez que tenho muito respeito por ele [José Mourinho]. Nossa rivalidade é mais uma questão mediática. Nossa relação é correta, apesar da última etapa em Barcelona e Madrid não ter sido fácil. Se Mourinho me convidar para um copo de vinho, aceitarei, disse Guardiola.

GUARDIOLA X MOURINHO

7 vitórias de Guardiola

6 empates

3 vitórias de Mourinho

TODOS OS JOGOS ENTRE ELES *

Inter de Milão 0 x 0 Barcelona - Liga dos Campeões (setembro/209)

Barcelona 2 x 0 Inter de Milão - Liga dos Campeões (novembro/2009)

Inter de Milão 3 x 1 Barcelona - Liga dos Campoões (abril /2010)

Barcelona 1 x 0 Inter de Milão - Liga dos Campeões (abril/ 2010)

Barcelona 5 x 0 Real Madrid- Campeonato Espanhol (novembro/2010)

Real Madrid 1 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol (abril/2011)

Barcelona 0 x 1 Real Madrid - Copa do Rey (abril/2011)

Real Madrid 0 x 2 Barcelona - Liga dos Campeões (abril/2011)

Barcelona 1 x 1 Real Madrid - Liga dos Campeões (maio/2011)

Real Madrid 2 x 2 Barcelona - Supercopa da Espanha (agosto/2011)

Barcelona 3 x 2 Real Madrid - Supercopa da Espanha (agosto/2011)

Real Madrid 1 x 3 Barcelona - Campeonato espanhol (dezembro/2011)

Real Madrid 1 x 2 Barcelona - Copa do Rey (janeiro/2012)

Barcelona 2 x 2 Real Madrid - Copa do Rey (janeiro/2012)

Barcelona 1 x 2 Real Madrid - Campeonato Espanhol (abril/2012)

Chelsea 2 x 2 Bayern de Munique - Supercopa da Uefa (abril/2013)

*Em todos esses jogos, Guardiola sempre defendeu o Barcelona, exceto o último, quando o catalão treinava o Bayern de Munique