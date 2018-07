Pepe aposta na vaga de Portugal: 'Acredito em milagres'

"Eu acredito em milagres, acho que é possível para nós. Sei que é difícil, mas precisamos lutar", disse o jogador do Real Madrid, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, no Estádio Nacional de Brasília, local do jogo decisivo.

O milagre a qual Pepe se refere é o fato de Portugal ter que golear os africanos e torcer por uma vitória igualmente robusta da Alemanha sobre os Estados Unidos, a fim de igualar a pontuação e levar vantagem no saldo de gols. O problema é que alemães e norte-americanos se classificam com um tranquilo empate.

Mesmo assim, o defensor não acredita que a partida terá caráter amistoso. "Somos todos profissionais, não devemos entrar nesse mérito. Temos que respeitar a mágica que o futebol tem. Não passou pela nossa cabeça que isso (empate proposital) possa ocorrer", comentou. "Nossa ideia é vencer o jogo e depois ver o que acontece", completou.

Sobre a expulsão no lance com o atacante Thomas Müller, na estreia de Portugal na Copa, Pepe disse que ficou triste por ter deixado o time em uma situação complicada, e, apesar de ter um histórico considerável de expulsões, negou problemas de temperamento. "Não sou ''cabeça quente''", retrucou ao responder a um jornalista.

Ele também negou preocupação com eventuais consequências negativas à sua reputação decorrentes do elevado número de suspensões. "Meu clube (o Real Madrid) sempre me apoia, assim como muitos portugueses, que me dão força para superar as dificuldades", completou.

Com a sobrevida do gol de empate contra os Estados Unidos, na rodada passada, Portugal enfrentará Gana às 13 horas desta quinta-feira, em busca de uma improvável vaga na fase de oitavas de final do Mundial.