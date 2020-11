Pepê comemora classificação do Grêmio na Copa do Brasil e boa fase

Pepê e Diego Souza foram os grandes nomes da vitória do Grêmio, por 2 a 0, sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Pepê foi o responsável por dar as duas assistências para os gols de Diego Souza que colocou os gaúchos nas semifinais.

"Graças a Deus a gente vem fazendo grandes jogos, consequentemente vindo as vitórias. Conseguimos um belo resultado, mais uma semifinal. Agora é foco total no Brasileirão. A gente sabe do que aconteceu no ano passado, levo como aprendizado. Evolui bastante. Com certeza vou dar meu melhor para ajudar o Grêmio", disse Pepê.

Já Diego Souza explicou a comemoração no primeiro gol, com dancinha. O veterano jogador marcou três gols nos dois jogos contra o Cuiabá. "Sobre a dança, é uma brincadeira, ficamos muito tempo em casa, é para minha família", afirmou.

O Grêmio se tornou o recordista de jogos na Copa do Brasil. O duelo desta tarde foi o 187.º na história. Assim, o clube gaúcho deixou o Vasco, com 186, para trás. O time gaúcho ainda chegou ao 105.º triunfo, um a menos do que o Flamengo.

Agora, o time do técnico Renato Gaúcho vai encarar o classificado de Flamengo x São Paulo. Os paulistas venceram o jogo de ida, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. A volta, no Morumbi, será na noite desta quarta-feira.