Pepê critica arbitragem após empate do Grêmio: 'Nem foram ver o VAR'

Mais uma vez o Grêmio saiu de campo reclamando da forma como o VAR tem sido utilizado no Brasileirão. Após o empate sem gols com o São Paulo, neste sábado à noite no Morumbi, o time reclamou de dois lances de pênaltis, um em cada tempo, que realmente foram duvidosos. Pepê foi o jogador que mais criticou a arbitragem neste sábado.

"Nós ficamos tristes pela atuação da arbitragem. Agora eles nem estão indo ver o lance lá no VAR. Mas acho que o nosso time jogou bem porque conseguimos fazer nosso estilo de jogo. O que faltou foi acertar a finalização porque poderíamos ter saído daqui com a vitória" comentou o atacante Pepê, que tem sido destaque nos últimos jogos. O Grêmio, com 21 pontos, é o décimo colocado.

Pepê participou do lance no primeiro tempo, quando ele protagonizou uma dividida com o lateral-esquerdo Reinaldo. Existia uma dúvida sobre o local da falta, que poderia ter sido fora da área e não dentro, que resultaria no pênalti. Como Reinaldo era o último homem da defesa, no caso, ele poderia ter sido expulso.

Mas o árbitro Rafael Traci, de Santa Catarina, ignorou o lance. O mesmo aconteceu no começo do segundo tempo, quando o zagueiro gremista Pedro Geromel reclamou por ter sofrido falta numa dividida, de novo, com Reinaldo.

Tudo isso aconteceu na semana em que Leonardo Gaciba, diretor de arbitragem, admitiu que o VAR errou ao anular um gol de Luciano, do próprio São Paulo, diante do Atlético Mineiro, que depois venceu por 3 a 0, pela sétima rodada. Na ocasião, Traci era o responsável pelo VAR.