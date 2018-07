Pepe desfalca Real em treino e vira dúvida para clássico O zagueiro Pepe ficou de fora do treino desta segunda-feira do Real Madrid e se tornou dúvida para o clássico desta quarta, diante do Barcelona, no Estádio Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Copa do Rei. Com uma lesão muscular na coxa direita, o jogador não foi ao campo de treinamento e ficou fazendo trabalho de fisioterapia.