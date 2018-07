Pepe deve trocar o Real Madrid pela China, segundo jornal

Após quase dez temporadas, Pepe está próximo de encerrar sua história no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, o zagueiro de 33 anos não renovará seu contrato em junho, ficando livre para acertar com o futebol chinês, que está disposto a lhe pagar um salário astronômico.

O maior interessado no defensor luso-brasileiro é o Hebei Fortune, time que já conta com o atacante Aloísio, além do argentino Ezequiel Lavezzi. De acordo com a publicação, o valor mensal oferecido a Pepe é de cerca de R$ 2,8 milhões. Anualmente os números superam os R$ 34 milhões.

Um dos principais nomes do clube nos últimos tempos, Pepe conquistou diversos títulos. Entre eles, duas Ligas dos Campeões, uma Eurocopa, dois Mundiais de Clubes e duas Ligas Espanholas.