Pepe é liberado por médicos para treinar com seleção de Portugal

Os médicos de Portugal e do seu clube, o Real Madri, concordaram em deixar Pepe continuar a recuperação da séria contusão no seu joelho com a seleção portuguesa que se prepara para a Copa do Mundo.

O técnico de Portugal, Carlos Queiroz, disse que está confiante na capacidade de recuperação do jogador para a competição na África do Sul, mas esperava a autorização dos médicos para confirmar o zagueiro na lista de convocados. Os 23 jogadores escolhidos para participar da competição serão divulgados na próxima segunda-feira.

Nascido no Brasil, Pepe foi comprado pelo Real Madrid por 36,75 milhões de dólares do Porto em 2007 e teve um ótimo desempenho por Portugal durante as eliminatórias para a Copa. No entanto, após cair em partida do Campeonato Espanhol em dezembro, ele contundiu o ligamento de seu joelho e está fora dos gramados desde então.

Portugal tem um grupo difícil na Copa e vai enfrentar Brasil, Coréia do Norte e Costa do Marfim na primeira fase.