Pepe escapa de punição maior e poderá pegar Gana

Com isso, Portugal ganha um importante reforço para a partida diante de Gana, na próxima quinta-feira, que pode decidir a classificação da equipe. Caso vença os Estados Unidos, o time português pode entrar em campo contra os ganeses ainda com boas condições de conquistar uma vaga nas oitavas de final, mesmo depois da goleada sofrida diante dos alemães por 4 a 0.

Na estreia, o placar apontava 2 a 0 para a Alemanha quando Pepe tentou driblar Thomas Müller na defesa, perdeu a bola e, na disputa, acertou a mão no rosto do adversário, que caiu. Furioso com a possível encenação do meia do Bayern de Munique, o zagueiro foi tirar satisfação e acertou-lhe uma leve cabeçada. O árbitro Milorad Mazic viu e mostrou o vermelho.

MAXI PEREIRA - Assim como o português Pepe, o lateral uruguaio Maxi Pereira pegou a pena mínima depois de ter sido expulso na estreia de seu país, na surpreendente derrota por 3 a 1 para a Costa Rica, ao acertar um pontapé em um adversário. Ele será desfalque nesta quinta, diante da Inglaterra, mas poderá voltar na última rodada contra a Itália, terça-feira, na Arena das Dunas.