Pepe exalta Mourinho e destaca união do Real Madrid

MADRI - O brasileiro naturalizado português Pepe não poupou elogios aos seus companheiros de Real Madrid. Além de destacar a união e a qualidade do elenco, o zagueiro disse que pretende continuar no clube por muitos anos. Ele exaltou ainda o técnico José Mourinho.

"Estou muito contente no Real Madrid. Todos me tratam muito bem, estou encantando por fazer parte deste plantel. Espero seguir muitos anos aqui", comentou o defensor. "É uma honra jogar ao lado de atletas tão bons. Também somos um grupo unido e demonstramos isso no dia-a-dia".

A qualidade do elenco madrilenho, na opinião de Pepe, é ainda mais realçada pela presença de Mourinho. "É muito profissional, acredita que o melhor para sua equipe é trabalhar bem, para que cada jogador dê o seu máximo. Se Mourinho nos exige tanto, é porque sabe que temos capacidade".

Sobre o seu companheiro de seleção portuguesa Cristiano Ronaldo, Pepe foi enfático. "Está fazendo uma grande temporada. Para mim, é o jogador mais completo do mundo", finalizou o zagueiro.