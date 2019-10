Pepê festeja 'temporada muito boa' e espera voltar a marcar pelo Grêmio

Autor do gol do Grêmio que garantiu o empate por 1 a 1 com o Flamengo no confronto de ida da semifinal da Copa Libertadores, no último dia 2, em Porto Alegre, Pepê está empatado com Luan como vice-artilheiro do time na temporada, com nove bolas na rede cada um. E o atacante deverá ser escalado por Renato Gaúcho na equipe titular que enfrentará o Ceará, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem de 22 anos terá a chance de atuar desde o início como uma das novidades da equipe que estará desfalcada de Everton, convocado para defender a seleção brasileira, e ele espera aproveitar a chance para dar continuidade ao seu bom momento no clube.

"A minha temporada (até agora) foi muito boa. Este é o meu segundo ano aqui no profissional no Grêmio e estar brigando lá em cima na artilharia com grandes nomes como Luan e Everton é muito importante para mim", afirmou Pepê, nesta terça-feira pela manhã, em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

Principal nome do Grêmio na atualidade e um dos melhores jogadores em atividade no Brasil, Everton soma 17 gols como artilheiro da equipe no ano. E Pepê, além de ter balançado as redes por nove vezes, acumula três assistências em 2019.

Ao projetar o duelo desta quarta-feira, o jovem lembrou também que costuma ir bem em partidas no Centenário, que será palco da partida contra o Ceará porque a Arena do Grêmio estará fechada para receber um show da banda Iron Maiden. "Tenho três gols lá neste ano e é um estádio que me dá bastante alegria", disse.

Pepê também não espera por uma partida fácil contra o time cearense, apesar de o rival ocupar apenas a 16ª posição do Brasileirão, com 23 pontos, logo acima da zona do rebaixamento. "A equipe deles vem de treinador novo (Adilson Batista) e eles (jogadores) vão querer mostrar trabalho, vão querer sair desta situação que estão passando. E contra a nossa equipe os times sempre mudam a maneira de jogar (por causa da postura normalmente ofensiva gremista)", afirmou o atleta, que lutará para ajudar a sua equipe a deixar a oitava colocação da competição.

"O nosso objetivo é ficar entre os quatro primeiros, para quem sabe conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, mas vamos passo a passo. Vamos primeiro chegar ao G6 e depois subir para o G4", projetou.

TREINO

O elenco gremista fez na manhã desta terça-feira o seu último treino de preparação para encarar o Ceará. O início da atividade foi realizada com os portões fechados para a imprensa, que depois pôde acompanhar a parte final do trabalho.

Recuperado de lesão, o zagueiro Pedro Geromel voltou a treinar normalmente e deverá ser confirmado na escalação titular nesta quarta-feira. Ele não atua desde o dia 8 de setembro, quando sofreu uma lesão muscular durante a goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Brasileiro.

O lateral-direito Rafael Galhardo, que havia sido preservado na segunda-feira, participou sem restrições do treinamento desta terça e também é uma das opções de Renato contra o Ceará. Para este duelo, além de Everton, o comandante não poderá contar com o meio-campista Matheus Henrique, também convocado por Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Senegal e Nigéria, em Cingapura. O zagueiro Kannemann, chamado para atuar pela Argentina, é outra baixa confirmada.

Uma provável formação titular do Grêmio para esta quarta-feira é a seguinte: Paulo Victor; Léo Moura, David Braz, Geromel e Cortez; Michel, Maicon, Alisson, Luan e Pepê; Diego Tardelli.