Pepe fratura duas costelas e deve desfalcar o Real Madrid por um mês

O zagueiro Pepe fraturou duas costelas, neste sábado, no clássico entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, e já foi descartado para o duelo da próxima semana contra o Bayern de Munique, válido pela Liga dos Campeões da Europa, informou o clube merengue.

O português se lesionou ao sofrer uma pancada durante o segundo tempo do empate por 1 a 1, após marcar o gol do Real Madrid. Ele foi substituído aos 27 minutos do segundo tempo por Nacho Fernández, formado nas divisões de base do clube.

Os primeiros exames realizados pelo departamento médico do Real Madrid apontou as duas fraturas, mas evitou apontar o período de afastamento dos gramados de Pepe, afirmando, em um comunicado oficial, que a situação do português está "pendente de evolução".

Porém, a tendência é de que o zagueiro fique afastado dos gramados por cerca de um mês. Assim, Pepe também deve perder o clássico contra o Barcelona, agendado para 23 de abril, pelo Campeonato Espanhol, assim como o jogo de volta contra o Bayern, pela Liga dos Campeões.

A situação preocupa especialmente pela escassez de zagueiros do elenco, pois o francês Raphael Varane se contundiu no último domingo, em duelo com o Alavés. Com isso, Nacho é a única opção para atuar ao lado de Sergio Ramos na zaga.

Pepe, de 34 anos, disputou 17 partidas nesta temporada e pode deixar o clube ao término da atual, após passar dez anos no Real Madrid. O português interessaria a times do futebol chinês.