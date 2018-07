Pepe garante que pisão em Messi foi involuntário Clássico entre Barcelona e Real Madrid com Pepe em campo dificilmente acaba sem polêmica envolvendo o luso-brasileiro. Na quarta-feira, quando as duas equipes se encontraram pelas quartas de final da Copa do Rei, não foi diferente. O defensor pisou na mão de Messi quando o argentino estava no chão e causou a revolta de adversários, colegas de trabalho e principalmente da imprensa espanhola, que pede a demissão do jogador.